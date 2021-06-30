Киев, , 15:41 — REGNUM Вопрос замены главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука пока не рассматривается. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 30 июня в комментарии «Интерфакс—Украина».

"Пока не рассматривается [замена]. Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно об ухудшении здоровья Кравчука.

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Позже СМИ сообщили о том, что 87-летний политик перенёс операцию на сердце.

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