Киев, 30 июня 2021, 15:41 — REGNUM Вопрос замены главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука пока не рассматривается. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 30 июня в комментарии «Интерфакс—Украина».
Напомним, ранее стало известно об ухудшении здоровья Кравчука.
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Позже СМИ сообщили о том, что 87-летний политик перенёс операцию на сердце.
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