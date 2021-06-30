Берлин, , 15:44 — REGNUM От России исходит угроза для европейской безопасности, однако с Москвой нужно вести конструктивный диалог. Об этом говорится в совместном заявлении о намерениях министров иностранных дел Германии и Великобритании Хайко Мааса и Доминика Рааба, распространённом 30 июня.

«Поскольку Россия по-прежнему представляет собой вызов для европейской безопасности, мы будем укреплять нашу способность защищаться и способность наших партнеров защищаться в свете дестабилизирующих действий России», — заявили министры.

Они заверили, что будут обсуждать «деструктивное поведение» России и тесно сотрудничать с другими евроатлантическими партнёрами. Маас и Рааб подчеркнули при этом, что с Россией можно наладить конструктивные и взаимовыгодные отношения ради общих интересов.

Такой диалог с Москвой обе страны попытаются выстроить через соответствующие каналы, говорится в заявлении.

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