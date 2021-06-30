Берлин, , 15:38 — REGNUM Сообщение немецкой газеты Bild о предполагаемой масштабной атаке «российских хакеров» не подтверждают правоохранительные органы Германии. Об этом 30 июня заявил на брифинге представитель МВД Германии Стив Альтер.

«Сообщения СМИ нам известны. Компетентные правоохранительные ведомства к настоящему моменту не имеют сведений о том, имела ли место масштабная хакерская атака», — сказал он.

Также официальный представитель немецкого МВД указал, что ведомство может подтвердить то, что, возможно, была совершена имевшая криминальный характер DDoS-атака на веб-хостинг, которую удалось быстро отразить.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что в Германии обвинили «хакеров из России» в причастности к кибератакам на «критическую инфраструктуру и банковский сектор» страны.