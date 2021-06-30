Варшава, , 15:34 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем видеообращении к участникам II Форума регионов «Троеморья» заявил, что после пандемии коронавируса этот проект «выйдет на новый уровень развития». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Укрепляя отношения между странами нашего региона, в том числе на местном уровне, у нас есть возможность внести свой вклад в разработку новой модели развития Центральной и Восточной Европы. Есть потенциал, что после пандемии этот проект выйдет на новый уровень развития. Я надеюсь, что подписанная в Люблине декларация станет движущей силой очередного цивилизационного скачка и важной опорой дальнейшей интеграции стран и обществ «Троеморья», — сказал Матеуш Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в рамках ІІ Форума стран «Троеморья» (12 стран Восточной Европы, входящих в ЕС и находящихся между Черным, Балтийским и Адриатическим морями) была подписана экономическая декларация «Сеть регионов Троеморья». Данный документ закрепляет новые форматы прямого сотрудничества между органами местного самоуправления двенадцати государств «Троеморья», а также перспективу создания общих органов управления совместными проектами.