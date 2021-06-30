Джакарта, , 15:25 — REGNUM Власти Индонезии намерены ужесточить меры по борьбе с коронавирусом, начиная с 3 июля, сообщает CNN Indonesia.

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Новая политика по борьбе с коронавирусом будет действовать в течение 17 дней, а именно с 3 по 20 июля.

Согласно новой политике государства, офисы второстепенного сектора должны полностью перейти на удаленную работу.

Офисы основных секторов должны перевести на удаленную работу 50% сотрудников. К основным секторам экономики относятся финансовые и банковские отрасли, платежные системы, информационные и коммуникационные технологии, гостиницы.

Супермаркеты, рынки, продуктовые магазины, в которых продаются предметы первой необходимости, будут работать только до 20:00 по местному времени и смогут вместить 50% посетителей.

Торговые центры в стране будут закрыты. Рестораны смогут предоставить заказы на вынос. Преподавание будет осуществляться онлайн. Храмы и мечети временно закроят.

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