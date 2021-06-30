Москва, , 15:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку работе парламента.

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«Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, на должном уровне и соответствовали результаты работы тем требованиям, которые предъявлялись страной и ситуацией к работе высшего представительного и законодательного органа России», — сказал Путин в ходе «прямой линии».

В последнее время депутаты работали в условиях пандемии коронавируса.

«Нужно было приходить в зал для голосования и принимать решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности страны, нужно было оказывать помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики. И если бы этого не было сделано своевременно, то ситуация была гораздо сложнее, чем та, которая сложилась в РФ», — сказал он.

«Мы прошли самый острый участок гораздо мягче — с потерей, но гораздо мягче, чем в других странах, в том числе благодаря работе депутатов Государственной думы — причем всех фракций», — подчеркнул Путин.

По его словам, примерно 25% состава Госдумы переболели коронавирусом, четверо ушли из жизни.

«Люди приходили и исполняли свой долг. Они заслуживают уважения, и слова благодарности должны в их адрес прозвучать не только от меня, но и будущих избирателей, которые придут к избирательным участкам в сентябре этого года», — сказал глава государства.

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