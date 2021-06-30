Москва, , 15:25 — REGNUM Экологическая ситуация в Омске не простая, но власти работают над тем, чтобы улучшить качество жизни местного населения. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 июня во время ежегодной прямой линии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

Вопрос об экологической ситуации в Омске при помощи видеосвязи с задал один из местных жителей.

«В 2018 году Омск вошел в 12 городов проекта «Экология — чистый воздух». Но мы так и не почувствовали изменений. Нас как травили угольной сажей, формальдегидом или хлороводородом, так до сих пор эти превышения и фиксируются. У нас плохая статистика по легочным заболеваниям. По заболеваниям дыхательных путей, онкологии. Мы обращаемся к вам за помощью, чтобы вы повлияли на предприятия, которые игнорируют майские указы и на всю систему, чтобы мы все таким смогли вздохнуть полной грудью и перестали жить в газовой камере», — сказал местный житель.

«Я вот что хочу сказать. Было предложение перевести федеральное правительство в Омск. Это не решит проблему. Хотя я считаю в Сибирь надо переводить федеральные структуры или как минимум крупные компании, которые работают в Сибири, а налоги, получается, платят в Москве. Что касается экологии. Ситуация складывалась десятилетиями. И не в результате действия правительства РФ. Предприятия там десятилетиями существуют. Первый загрязнитель — промышленные предприятия, второй загрязнитель — система ЖКХ, третий — транспорт», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что снижение вредных выбросов ожидается к 2024 году, и выразил надежду, что это произойдёт.

«Я прекрасно отдают себе отчет в том, что жить в таких условиях — не позавидуешь. Тем не менее, работа идет. Сейчас скажу по каким направлениям и что там удается сделать. Мало того что Омск включен в 12 городов, где намечено обязательное снижение (вредных выбросов в воздух — прим. ИА REGNUM) к 2024 году. В Омске по-моему четыре крупные свалки?» — спросил президент России.

«Шесть», — уточнил житель Омска.

«Сейчас местные власти могут сформулировать заявку на работу по этим полигонам. Две заявки губернатором подписаны. Но по двум полигонам, к сожалению, нет даже заявок — на это власти должны обратить внимание и работу ускорить. Также у вас работает крупный НПЗ. Сейчас дорабатывается вопрос, чтобы к 2023 году 50% этой свалки переработать. Почему только 50% — здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не разворотить свалку, и она не создала больше проблем, чем существует», — заявил Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал подонками телефонных мошенников, обманывающих пожилых