Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Новый председатель Центральной избирательной компании Грузии должен быть назначен в течение трёх ближайших недель после ухода с поста Тамар Жвании. Об этом 30 июня сообщила агентству «ИнтерпрессНьюс» пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

Представитель Центризбиркома отметила, что кандидата на пост главы ЦИК должна выдвинуть президент страны Саломе Зурабишвили. Окончательное решение будут принимать депутаты парламента республики в ходе голосования.

По словам Иоселиани, если за нового кандидата проголосует не менее двух третей парламента (100 депутатов), то он будет занимать пост в течение пяти лет. Если его поддержит только простое большинство, то новый глава ЦИК сможет занимать должность только шесть месяцев.

«Что касается вопроса о том, что произойдет через шесть месяцев, в законе нет других записей», — отметила пресс-секретарь.

Напомним, ранее Жвания заявила, что уходит с поста главы ЦИК с 1 июля. По её словам, это решено сделать, чтобы способствовать выстраиванию диалога между политическими силами.

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