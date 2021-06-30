Бишкек, , 15:03 — REGNUM Сотрудничество в военно-технической сфере и по вопросам безопасности обсудил президент Киргизии Садыр Жапаров с министром национальной обороны Турции Хулуси Акарой, прибывшим в Бишкек с официальным визитом.

По словам главы государства, военно-техническое сотрудничество занимает особое место в системе киргизско-турецких отношений и становится всё более актуальным в свете нестабильной ситуации в регионе и особенно в Афганистане.

В свою очередь Хулуси Акар подчеркнул, что турецкая сторона всегда готова оперативно решать все имеющиеся вопросы и находится в постоянном контакте с министерством обороны Киргизии.

Также турецкий министр отметил, что в рамках военного сотрудничества Киргизии и Турции важен вопрос обучения и подготовки военных специалистов, пообещав оказать содействие в этой сфере.

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