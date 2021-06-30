Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:02 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв дал поручения по обращению жительницы Новокузнецка Елены Калининой на «прямую линию» Владимира Путина. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Балакиревой Софье Юрьевне (министр образования Кузбасса Софья Балакирева — прим. ИА REGNUM) немедленно выехать в город Новокузнецк. Детский сад — школа №235 — разобраться с состоянием дел по крыше и разобраться с вопросами, кто угрожал заявительнице по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложить результаты», — заявил Цивилёв.

Напомним, что ранее жительница Новокузнецка Елена Калинина сообщила об угрозах со стороны отдела образования из-за её обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства поручил губернатору региона Сергею Цивилёву принять «своевременные и правильные решения».

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