Москва, , 15:05 — REGNUM Дачница из Ленинградской области Галина Смирнова пожаловалась на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным на проблему с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района Ленобласти. Спустя несколько минут Центр управления регионом (ЦУР) сообщил, что уже решил проблему, и в населенном пункте насос заменён на более мощный, передает корреспондент ИА REGNUM

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Во время прямого эфира ведущие среди прочих обращений зачитали сообщение пенсионерки Галины Смирновой, которая рассказала президенту, что в Староселье «нет водопровода, течет грязная вода или ее совсем нет». Поэтому женщине приходится покупать бутилированную воду в магазине, несмотря на то, что у нее маленькая пенсия.

Как пояснили в ЦУР Ленобласти, заявительница — петербурженка, а в населенном пункте, о котором идет речь, есть централизованное водоснабжение.

«В связи с дополнительной нагрузкой от увеличения потребления проживающих в летний период и жаркой погодой давление в сети упало. Обращение Г. В. Смирновой принято ЦУР Ленобласти в системе «Госуслуги. Решаем вместе». Леноблводоканалом 25 июня выполнены работы по замене насоса в Староселье на более мощный», — отчитались в пресс-службе областной администрации.