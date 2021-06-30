Лондон, , 14:58 — REGNUM В пятницу, 2 июля, королева Великобритании Елизавета II проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Отмечается, что Елизавета II проведет встречу с канцлером Германии в Виндзорском замке, который находится на расстоянии около 40 км от Лондона в графстве Беркшир.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что инцидент с британским эсминцем Defender, вторгшимся в территориальные воды России в Черном море является «неуместной эскалацией».