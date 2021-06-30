Москва, , 14:55 — REGNUM Жители одной из деревень Тверской области сообщили о том, что в их населенном пункте отсутствует мусорный бак, выбрасывать мусор им приходится в соседней деревне. Вопрос поступил на «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая проходит 30 июня.

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Как рассказала волонтёр колл-центра, на прямую линию позвонили жители Тверской области. Они рассказали, что ездят за три километра в соседнюю деревню, чтобы выбросить свой мусор, поскольку в их населенном пункте мусорный контейнер отсутствует. Какой именно район и сколько жителей проживает в деревне, не уточняется.

«Прямая линия» с президентов идёт в прямом эфире уже почти три часа, от жителей России поступило более 2,2 млн вопросов.