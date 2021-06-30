Бишкек, , 14:54 — REGNUM Завершился двухдневный официальный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Душанбе, в ходе которого он провел переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Главы двух стран в ходе встречи тет-а-тет и в расширенном формате обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, а также уделили особое внимание теме делимитации киргизско-таджикской границы.

Президенты Киргизии и Таджикистана наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и поручили совместной межправительственной комиссии активизировать работу по описанию линий общей границы, в том числе найти взаимоприемлемые решения по вопросам строительства и использования приграничных дорог.

Также Жапаров и Рахмон обсудили вопросы двусторонней повестки, сотрудничество в обеспечении безопасности на приграничных участках и взаимодействие в сфере борьбы с внешними угрозами, в том числе в рамках ОДКБ и ШОС.

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