Саратов, , 14:49 — REGNUM Жительница Саратовской области незадолго до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным обратилась в колл-центр с просьбой о приобретении инвалидной коляски.

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"Полгода жду вот коляску уже. Заявление написала в соцзащиту, но у них там что-то не получается с коляской мне выдать», — пожаловалась инвалид первой группы Елена Сурайкина.

После её заявления местные власти уже через два дня доставили женщине коляску.

Во время прямой линии, 30 июня, ведущие упомянули этот случай, а также ряд других обращений, решить которые удалось с помощью волонтеров, не дожидаясь прямого поручения главы России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в саратовских интернатах появятся профмастерские по кулинарии и ремонту для детей-инвалидов. На их создание направят около 15 млн рублей, большая часть из которых федеральные средства.

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