30 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили победу украинской сборной по футболу в матче с командой Швеции.

Тимур Кондратьев, , 16:28 — REGNUM Победа сборной Украины, благодаря которой команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, победив в 1/8 финала команду Швеции со счетом 2:1, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Расстроенные из-за проигрыша сборной России по футболу болельщики Дарья Драй © ИА REGNUM

"Украинцы достойно бились до победного конца, шведы — нелегкий соперник. Молодцы! Поздравляю с выходом в ¼ и желаю победы в матче с Англией. Шевченко, респект за такую сборную, хороший тренер!» — считает Timur S.

Многие пользователи оказались искренне рады победе украинской сборной по футболу. Граждане отметили, что сборной России нужно брать пример со своих соседей, которые сумели добраться до четвертьфинала чемпионата Европы.

«Без политики, без всякой подоплёки! Молодцы ребята! Наши футболисты, учитесь! У хорватов, у швейцарцев, у соседей наших — украинцев. Российский футбол попал на самое дно!» — возмущается Александр А.

Некоторые комментаторы отмечают, что пример сборной Украины может оказаться заразительным. Российские болельщики могут иметь в виду, что и Россия достойна хорошего и интересного футбола, для этого нет никаких серьёзных препятствий.

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко (сс) Oleg Dubyna

«Молодцы украинцы, играли достойно. Желаю дойти до финала! Верю, что российская команда тоже когда-нибудь придёт к такой же игре, а, может быть, даже будет играть лучше!» — надеется Ирина Л.

Часть людей указывает на то, что без привязки к политике украинские спортсмены предстают в совершенно адекватном свете и ни у кого не возникает вопросов к русской речи.

«Вот слушаю интервью после матча футболистов из сборной Украины. Нормальные же люди! Российским журналистам дают интервью на русском, Шевченко нормальный человек!» — указал Владислав П.

Ряд пользователей считает, что играть в футбол и радоваться спортивным победам можно, но не тогда, когда в стране происходит полный хаос и граждане убивают своих сограждан.

Фанат сборной Швеции Дарья Драй © ИА REGNUM

«У них война гражданская, нищета, сотни тысяч умерших от вируса, а они в мячик играют. Воистину конченые. Игруны в мячик — пособники этой власти, которая презирает свой народ», — поделился своим мнением Владимир Д.

Нашлись и те, кто отметил, что российские поклонники футбола очень радуются победе Украины, в то время как украинские граждане утопают в своей ненависти к России.

«Сколько хвалебных комментов в адрес Украины со стороны российских граждан, и сколько дерьма сейчас льётся на Россию от украинцев», — заметил Илья Б.

Напомним, 30 июня сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, победив в 1/8 финала команду Швеции со счетом 2:1.