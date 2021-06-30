Москва, , 14:35 — REGNUM Решению Владимира Путина баллотироваться на пост президента РФ предшествовал ряд других событий. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

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«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне власть. В соответствии с законом, временно исполняющим обязанности президента страны становится глава правительства РФ. Не скрою, решению предшествовали другие события: я был директором ФСБ, и когда Ельцин предложил стать секретарём Совета безопасности, мне нужно было подобрать преемника на должность главы ФСБ. На моё удивление, люди, которым я предложил эту работу, отказались — ситуация в стране была сложная, и ответственность никому брать не хотелось», — сказал Путин.

По его словам, когда Борис Ельцин предложил нынешнему президенту баллотироваться на пост главы государства, Путин сказал, что не готов: «Но решение о том, кто должен возглавить РФ, в конечном итоге всегда за гражданами РФ. Такой путь возможен».