Москва, , 14:40 — REGNUM Руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов пожаловался на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 30 июня на осадок в трубах горячего водоснабжения в новостройках Пскова, из-за чего выходят из строя системы теплоснабжения, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Прежде чем обратиться к президенту страны, Тарасов показал видеоролик, на котором четко видно, как сильно забиваются новые полипропиленовые трубы горячего водоснабжения псковских новостроек. Из-за этого очищать трубы ГВС необходимо каждые три месяца. Как пояснил мужчина, вода из подземного водозабора «убивает» горячее водоснабжение в городе и попросил Владимира Путина помочь в решении данной проблемы, уточнив, что губернатор региона Михаил Ведерников знает о проблеме и уже обещал помочь ее решить.

«В ближайшее время предусмотрены на цели подобного рода достаточно большие средства. На инфраструктурные проекты где-то 500 млрд рублей запланировали», — отметил президент.

Путин также уточнил, что 150 млрд рублей пойдет прямо из Фонда национального благосостояния на проблемы ЖКХ. Еще 150 млрд рублей пойдет через инфраструктурные ценные бумаги, через корпорацию ДОМ.РФ.

«Это источники, через которые можно решать проблемы подобного рода. Люди не могут жить в таких условия», — подчеркнул Владимир Путин.

После чего сообщил, что даст поручение правительству РФ, а также министерству строительства и ЖКХ, свяжется с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Они вместе точно найдут источник финансирования, решат этот вопрос», — подытожил глава государства.