Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Объявившая об уходе в отставку председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания является «символом» политического кризиса, который разразился в стране после парламентских выборов 2020 года. Об этом заявила 30 июня на брифинге депутат парламента республики, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

«Тамар Жвания является символом того кризиса, который мы получили после выборов. Я не верю, что она самостоятельно приняла решение об отставке», — сказала Самнидзе.

Она добавила, что населению Грузии якобы было бы трудно доверять работе Центризбиркома, если бы Жвания осталась на посту председателя.

Напомним, Жвания ранее заявила, что уходит с поста главы ЦИК страны с 1 июля. На прошлой неделе она заявила, что не собирается покидать эту должность, несмотря на требования лидеров оппозиционных партий.

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