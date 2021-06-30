Москва, , 14:32 — REGNUM В список средств реабилитации инвалидов будет включен дисплей Брайля. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной «Прямой линии», отвечая на вопрос Малики Алиевой из Майкопа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

Лишившаяся зрения в 13 лет девушка спросила, можно ли включить такие современные технические разработки в перечень средств технической реабилитации инвалидов. Еще в период подготовки к «Прямой линии с президентом» волонтеры откликнулись на проблему девушки и предоставили такой дисплей Брайля жительнице столицы Адыгеи.

«У нас есть список средств реабилитации, утвержденный Минздравом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас реализуются планы по обращению в электронной форме, чтобы люди могли самостоятельно получить то или иное средство реабилитации и получить оплату через казначейство. Я прошу внести этот дисплей Брайля в этот список», — заявил президент РФ.

Напомним, 30 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин в прямом эфире ответил на вопросы жителей России. Всего было прислано около 2 тыс. вопросов.