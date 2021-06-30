Пенза, , 14:38 — REGNUM Из Пензенской области поступило обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным о качестве воды в регионе. Пензенцы заявили, что вместо воды у них из кранов течет грязная жижа. При этом город, в котором наблюдается эта ситуация, не уточнялся.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

«Местные, муниципальные и региональные власти стараются не принимать решения, связанные с повышением тарифов. Потому что покупательская способность, особенно в пандемийный период, когда реальные доходы многих граждан упали, поднимать эти тарифы и увеличивать платежи, конечно, это очень сложное решение», — ответил президент России.

«Отрасль испытывает проблемы недофинансирования. Несвоевременные ремонты, несвоевременная замена труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что он становится непривлекательным», — добавил Путин.

Глава государства заверил, что только на модернизацию объектов ЖКХ будет направлено 500 млрд рублей через инфраструктурные проекты, еще 150 млрд рублей пойдет по линии ДОМ.РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Пензенской области установился режим аномально высоких температур, что повлекло за собой перебои с водоснабжением и увеличение жалоб от населения. Только за последние дни пришло более 100 обращений, заявил врио губернатора региона Олег Мельниченко.

Читайте также: Жители Пензенской области жалуются на перебои с водоснабжением