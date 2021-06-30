Абу-Даби, , 14:33 — REGNUM В церемонии открытия генерального консульства Израиля в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) принял участия израильский министр иностранных дел Яир Лапид. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба МИД Израиля.

«Вчера мы открыли посольство в Абу-Даби, сегодня открываем консульство в Дубае. То, что мы открываем сегодня, — не только консульство, но и центр сотрудничества. Место, которое символизирует нашу (Израиля и ОАЭ) способность мыслить вместе, вместе развиваться, вместе менять мир», — приводит пресс-служба слова Лапида.

Также глава израильского МИД добавил, что установленный этим событием мир является миром не между правительствами и лидерами, а миром между людьми и странами.

«Таков наш взгляд на вещи, и именно поэтому мы стоим здесь сегодня», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл в ОАЭ с первым в истории официальным визитом.