Варшава, , 14:27 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский во время пресс-конференции заявил, что его ведомство негативно оценивает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об увольнении судей в Кельце. Кроме того, он отметил, что Польша планирует обжаловать данное решение. Об этом 30 июня сообщает Polskie Radio.

Ранее Суд в Страсбурге постановил, что увольнение министром юстиции Польши Збигневом Зебро двух судей в Кельце без объяснения причин нарушает статью Европейской конвенции о защите прав человека.

«Я негативно оцениваю это решение. Европейский суд, к сожалению, встал на сторону судебных властей, а не на сторону народа. После анализа данного решения минюстом и нашим ведомством мы приняли решение, что будем обжаловать это решение. Если говорить об основных задачах ЕСПЧ, то он должен защищать права граждан, а не представителей властей», — заявил Яблоньский.

Ранее решение суда в Страсбурге подверг критике премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, «Польша уважает ЕСПЧ, но реализует реформу судебной системы в соответствии со своими приоритетами».