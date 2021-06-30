Подгорица, , 14:18 — REGNUM Власти Черногории не требуют ничего, кроме понимания России и того, что у страны такие же или похожие отношения с другими членами Европейского Союза (ЕС), заявил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.

По случаю Дня России, 310-летия первых политических контактов между этой страной и Черногорией и 15-летия установления дипломатических отношений, он принял участие в праздновании, организованном посольством России.

По его словам, с того момента и до сегодняшнего дня продолжались исторические связи.

«Один из важных элементов, который следует подчеркнуть, — это то, что правительство России поддержало проевропейский путь Черногории», — сказал Кривокапич.

По его словам, момент, который так или иначе нарушил отношения, — это определение внешней политики Черногории, которое произошло в 2016 году, когда Черногория решила стать членом НАТО.

«Это, безусловно, переломный момент в наших отношениях. Но вы знаете, как в жизни, если вы друзья, друзья вечны. А если у вас есть друг, друг понимает вас», — заявил Кривокапич.

Он сказал, что приверженность этого правительства совершенно ясна и недвусмысленна, и что она выражена в соглашении, подписанном тремя лидерами «8 сентября как знак нашей будущей внешнеполитической ориентации».