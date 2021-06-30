Берлин, , 14:21 — REGNUM В Германии обвинили «хакеров из России» в причастности к кибератакам на «критическую инфраструктуру и банковский сектор» страны. Об этом 30 июня сообщает немецкое издание Bild.

Как пишут журналисты, за указанными кибератаками якобы стоят «государственные российские хакеры из группы Fancy Bear».

Также указывается, что в немецкой Федеральной службе безопасности в сфере информационной техники (BSI) эту информацию подтвердили. В то же время, каких-либо доказательств этой версии не приводится.

При этом причинами таких атак изданием называются разнообразные версии, включая «месть за санкции», также их называют попытками помешать давлению Берлина на руководство Белоруссии.

Отметим, страны Запада неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в их внутренние дела и кибератаках. При этом российская сторона опровергла все эти обвинения и указала, что при этом не было предоставлено никаких доказательств.