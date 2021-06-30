Подгорица, , 14:07 — REGNUM Согласно последним исследованиям Центра исследования демократии и прав человека в Черногории, если бы выборы состоялись на следующей неделе, Демократическую партию социалистов (ДПС) поддержал бы 31 процент граждан, Демократический фронт (ДФ) — 18,7 процента, а демократов — 18,4 процента.

Директор центра CEDEM Милена Бешич заявила, что Гражданское движение URA получит поддержку 6,4 процента, Боснийская партия — 4,4 процента, а Социалистическую народную партию поддержат 3,5 процента.

На вопрос, когда бы они проголосовали, если бы состоялись президентские выборы, 41,5 процента респондентов ответили, что это будет нынешний президент Мило Джуканович, Алекса Бечич проголосует 19,4 процента, Андрия Мандич 11,5, Здравко Кривокапич 9,6, Дритан Абазович 7,3 и 10,7 процента респондентов проголосовали бы за другого кандидата.

Алекса Бечич получил наивысшую среднюю оценку респондентов как политик — 2,47. За ним следуют Мило Джуканович и Дритан Абазович с 2,45 и 2,27.

Высшие оценки опрошенные поставили Мило Джукановичу и Алексе Бечичу.

Опрос «Политическое общественное мнение Черногории» проводился с 18 по 26 июня на выборке из 1015 респондентов.