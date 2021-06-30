Москва, , 14:05 — REGNUM Практика кураторства российских регионов оправдала себя, и в дальнейшем эта работа будет углублена. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

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«У нас практика кураторства регионов себя оправдывала. Договорились, что люди будут курировать отдельные территории. Контакт с территориями, погружение будут более прочными, постоянными, и, надеюсь, это приведёт к тому, что решения центра будут доводиться более осмысленно и точно», — сказал Путин.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли отвечать действующие вице-премьеры за регионы.