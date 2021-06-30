Ярославль, 30 июня, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Жительница Ярославля Светлана Чемезова пожаловалась Владимиру Путину на бедность.

Фрагмент прямой линии с Владимиром Путиным

Журналист Наталья Юрьева предварила обращение так: «У нас есть обращение, которое мы просто не можем проигнорировать, это скорее крик души. Ну на самом деле сердце сжималось, когда читали».

Светлана Чемезова сказала. что ей не на что жить.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович, живу с 9-летним сыном, работаю уборщицей, зарплата маленькая — 12 тысяч 700 рублей, ещё на работе из неё вычитают кредит. Остаётся 1.5 тысячи, нет денег платить за квартиру и покупать школьные тетради. Жить не на что. И очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям и решили вопрос с кредитами, которые берут от безысходности», — написала Светлана Чемезова.

Владимир Путин сказал, что людям в трудной жизненной ситуации государство подставляет плечо.

«Понятно, что ситуация непростая. У меня есть конкретный ответ. В целом, как вы видите, мы целый набор мер осуществляем для людей, которые в непростой жизненной ситуации оказываются, тем более для людей с детьми. И этот набор достаточно большой, но дело даже не в этом наборе, а дело в том, что мы хотим, чтобы от рождения ребёнка и, практически, до окончания школы всегда тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо. И вот сейчас мы только говорили об одной из этих мер, женщинам, которые в трудном жизненном положении оказались в ранние периоды беременности на учёт оказывается поддержка и так далее. В неполных семьях тоже. Надеюсь, удастся и вам воспользоваться рядом инструментов», — сказал Владимир Путин.

Отдельно президент высказался о кредитах.

«Что касается кредитов, именно вот это решение состоялось буквально вчера по инициативе «Единой России», некоторых депутатов, приняли закон и я его подписал. Согласно которому не может ниже определённого предела, ниже прожиточного минимума, если человек остаётся с суммой ниже этого предела, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредиту. Я думаю, это элемент защиты, которым воспользуются люди, оказавшиеся в вашем положении. Очень рассчитываю, что это не всё, что сработает на то, чтобы вас поддержать. Набор поддержки для семей с детьми у нас достаточно большой. Это очень важно, то, что я сейчас сказал», — сказал Владимир Путин.

По данным ИА REGNUM, власти Ярославской области сейчас связываются с автором обращения, чтобы узнать, какая именно помощь возможна.