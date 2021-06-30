Анкара, , 13:48 — REGNUM Прокладки канала «Стамбул», который должен быть проложен параллельно проливу Босфору и соединить Черное и Мраморное моря, начнется в скором времени. Об этом 30 июня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед парламентской фракцией правящей в стране Партии справедливости и развития, его слова приводит Anadolu Ajansı.

«Мы строим не только канал, это будут порты и другие объекты инфраструктуры, которые дадут работу многим, канал даст новое дыхание Стамбулу. В скором времени мы начнем прокладывать канал, и через шесть лет он будет готов», — сказал он.

Также Эрдоган добавил, что около этого канала планируется построить сейсмостойкие дома, в которых будут проживать около 500 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции перечислили названия вакцин от COVID-19, которыми могут быть привиты российские туристы, прибывающие в страну.