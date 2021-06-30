Кишинёв, , 13:45 — REGNUM Полицию в Молдавии необходимо полностью реформировать. Об этом 29 июня заявил член Высшего совета безопасности республики Влад Кульминский в эфире телеканала N4.

Он отметил, что готовится реформа в МВД страны, которую планируется проводить аналогично тому, как это делалось в Грузии, когда президентом там был Михаил Саакашвили. Предлагается заменить в ведомстве весь личный состав.

«Все сотрудники Национальной патрульной инспекции должны быть уволены, как и в Грузии», — сказал Кульминский.

Напомним, реформа полиции в Грузии началась в 2004 году. Там в течение двух лет из 85 тыс. сотрудников заменили 75 тыс. Дорожную автоинспекцию в стране расформировали, и три месяца за порядком на дорогах никто не следил.

После завершения реформы в 2006 году в Грузии число тяжких преступлений против личности достигло максимума за последние 20 лет. В 2020 году на 100 тыс. населения приходилось 73,6 тяжких преступления, что было на 160% больше, чем в 2003 году.