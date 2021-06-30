Кунгур, Пермский край, , 13:42 — REGNUM В Пермском крае главой Кунгурского муниципального округа 30 июня стал Вадим Лысанов, который ранее являлся мэром Кунгура, сообщает издание «Искра».

На пост главы округа претендовали три кандидата: глава Кунгура Вадим Лысанов, заместитель главы Кунгура по внутренней политике Максим Денисенко и директор муниципального городского предприятия «Водоканал» Андрей Богомолов. На рассмотрение депутатам Думы Кунгурского муниципального округа конкурсная комиссия предложила кандидатуры Лысанова и Денисенко.

Добавим, в ноябре 2020 года Законодательное собрание Пермского края одобрило преобразование Кунгура и Кунгурского района в округ.