Оксана Переможенко, 30 июня 2021, 14:25 — REGNUM Власти польского города Тарнува приняли решение приостановить действие соглашения о сотрудничестве с Тернополем, подписанное в апреле 2001 года. Причина принятого решения — присвоение тернопольскому стадиону имени главаря УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича. Об этом сообщается в пресс-службе города Тарнува.

Национализм. Украина
Национализм. Украина
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Причиной такого решения стало то, что руководство Тернополя решило назвать местный стадион в честь командира Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича, причастного к резне на Волыни», — сообщает источник.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. Многие отметили, что из-за своих «национальных героев» Украина рискует испортить отношения с Польшей.

Шухевич сидит второй слева среди старшин легиона «Нахтигаль»
Шухевич сидит второй слева среди старшин легиона «Нахтигаль»

«Действительно, прежде чем называть стадион именем нацистского палача польского народа, стоило бы подумать об отношениях с жителями соседней страны. Любые действия должны объединять, а не разделять», — написал Марк Э.

«Охренеть, с кем ещё не попортила отношения Украина?!» — спросил Виктор Щ.

«Отличная новость. Возможно, жители города задумаются, почему они становятся всё более изолированными. Неплохо бы и заробитчан домой вернуть», — добавил Юрий Л.

«Закончится это тем, что украинцы полякам начнут вставлять реальные палки в колёса и глумиться, а поляки будут по-прежнему тащить украинцев к себе и предоставлять им работу», — отметил читатель под псевдонимом Не только лишь все.

«80% госграницы Украины с Россией, Белоруссией и Приднестровьем — уже граница с врагами. Теперь и Польша становится врагом. Не останавливайтесь, в котле надо оказаться полностью. Ведь именно за цэ скакав (за это скакал. — О. П.) майдан?» — отреагировал Alex O.

«Когда гораздо ранее улицы [в честь лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана] Бандеры называли, памятники ставили, полякам нормально, что ли, было?» — спросил Сергей М.

Памятник Степану Бандере в Тернополе
Памятник Степану Бандере в Тернополе
Mykola Vasylechko

«Еще Чикатило с Гитлером своими героями назовите для полноты демонстрации политической и моральной несостоятельности», — написал Геннадий К.

«Да какая страна — такие и герои. Национальные», — подытожила Лена В.

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