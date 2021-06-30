Южно-Сахалинск, 30 июня, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске за час до ежегодной прямой линии президента РФ Владимира Путина 30 июня в 19:00 по местному времени (11:00 мск) состоялось собрание граждан против принудительной вакцинации от COVID-19. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ), в мероприятии приняли участие 120 человек.

ИА REGNUM Собрание граждан в Южно-Сахалинске

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По итогам собрания участники подписали резолюцию (имеется в распоряжении ИА REGNUM). Они обратились во все структуры государственной власти РФ, регионального и федерального уровней. Сахалинцы выразили протест на действия должностных лиц Сахалинской области, направленные на нарушение и ограничение конституционных прав граждан в связи с введением обязательной вакцинации в островном регионе.

ИА REGNUM Собрание граждан в Южно-Сахалинске

Участники собрания потребовали отменить постановление регионального управления Роспотребнадзора, которым разрешено отстранять от работы без денежного содержания непривитых граждан, а главного санитарного врача привлечь к уголовной ответственности.

«За действия, направленные на создание жизненных условий, при которых многих сахалинцев, оказавшихся без средств к существованию предсказуемо ждут — лишения, нужда и угроза голодной смерти, привлечь Фунтусову Ольгу Алексеевну, главного государственного санитарного врача по Сахалинской области, к уголовной ответственности по ст. 357 УК РФ — геноцид населения Сахалинской области», — говорится в подписанной резолюции.

От губернатора Сахалина Валерия Лимаренко люди потребовали обеспечить полноту прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией РФ, в том числе и на свободу вакцинации.

Организатором собрания граждан выступила Общественная организация «Гражданская позиция 65».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ) направил обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку введению на Сахалине обязательной вакцинации населения, задействованного в определённых сферах деятельности. Сам депутат отрицательно относится к принуждению прививаться и считает, что это личное дело каждого человека.

В ходе прямой линии 30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что увольнять и требовать вакцинации от COVID-19 при наличии медицинского отвода незаконно.