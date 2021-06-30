Москва, , 13:23 — REGNUM В Госдуме отказались считать предложения ЦБ о трансформации пенсионных накоплений, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

«ЦБ и Минфин уже давно занимаются поиском дополнительного источника финансирования негосударственных пенсионных фондов. Но пенсионной реформой, конечно, это назвать нельзя», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

ЦБ и участники пенсионного рынка достигли консенсуса в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). При этом средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Новая стандартизированная система должна дополнить существующую систему НПО, пишет «Коммерсантъ».

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