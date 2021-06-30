Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в ДТП за прошедшие сутки в Петербурге и Ленинградской области. Всего в двух соседних регионах за сутки произошло более 360 дорожных аварий. Об этом 30 июня сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Группа в «ВК» Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО Четверо взрослых погибли в ДТП за сутки в Петербурге и Ленобласти

Так, в Петербурге 29 июня произошло 310 ДТП, а в Ленобласти — 58. В Северной столице пострадали девять человек, а в области — пять. Травмы получили восемь и пять взрослых, соответственно, погибли в обоих регионах по два взрослых человека.

Напомним, женщина погибла в результате ДТП с маршруткой и грузовиком в Пушкине утром 29 июня.