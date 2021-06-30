30 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 14:25 — REGNUM Информация о том, что благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по НАТО, заходя с более незащищенного южного фланга, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 июня в социальной сети Facebook.

«Ударит куда надо! В том числе и туда, где будет очень больно!» — считает Анатолий Ю.

Многие пользователи оказались рады тому, что Россия смогла создать напряжённые условия для существования НАТО. Люди убеждены, что потенциальный враг не должен чувствовать себя на оспариваемых территориях как дома.

«Вот и замечательно, что самолёты МиГ-31, оснащенные супероружием, стоят на запасном пути. Это более надёжная защита для России и головная боль для НАТО, которая для них не есть хорошо», — отметила Тамара С.

Некоторые комментаторы отмечают, что войска НАТО чувствуют себя неуютно, потому что российские самолёты несут на себе сверхэффективное оружие, которого действительно боятся на Западе.

«А МиГ-31 носит на себе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые опробуют в учебных целях в Средиземном море по английскому авианосцу «Куин Элизабет». Это вдобавок к недавнему позору британских ВМС у берегов Крыма. Прямо смешно наблюдать, что собой сейчас представляет современный флот её величества», — поделился своим мнением Владимир М.

Установка ракет на российский самолет в Латакии Mil.ru

Часть людей считают, что страны НАТО сами виноваты в сложившейся ситуации, потому что их агрессивные действия в Чёрном море вынуждают Минобороны РФ давать отпор.

«Нечего военным кораблям из-за океана делать в Чёрном море, а потому незачем задаваться вопросом, почему российские самолёты перебрасываются в Сирию», — указала Ольга Г.

Ряд пользователей указывают на то, что российские военные смогли переломить ситуацию на южном направлении, и теперь западные войска не имеют очевидного превосходства.

«Ну, то есть не очень приятно, когда Россия на законных основаниях демонстрирует свои самолёты! Ну, пусть потихоньку приходят к пониманию, а то до них никак не доходит, что мы «нервничаем», ведь НАТО продвигается на восток! Как это «неприятно», когда у тебя в подбрюшье появляются вражеские ракетные установки в Польше и Румынии, а также чужие корабли с ракетным вооружением. И уже перевес сил не так очевиден в пользу СГА и НАТО!» — пишет Sancho R.

Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме Хмеймим в Сирии Mil.ru

Нашлись и те, кто отметил, что странам НАТО нечего опасаться, ведь Россия не собирается устраивать конфликт на ровном месте.

«НАТО может спать спокойно. Возможность — это всего лишь условие для чего-либо. Россия пока наносила удары только по натовским помидорам», — напомнил Виталий Н.

Напомним, 27 июня на военном новостном портале Military Watch появилась статья о том, что благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по НАТО, заходя с более незащищенного южного фланга.