Москва, , 13:19 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в режиме видеосвязи принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). Об этом 30 июня сообщает пресс-служба МИД РФ.

«30 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров выступил в формате видеоконференции на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов подготовки к тридцатилетнему юбилею ЧЭС в 2022 году, на вторую половину которого выпадает председательство России в Организации.

Кроме того, глава российского МИД заявил основную тему председательства РФ — «взаимосвязанность» в контексте задач развития международной торговли и транспортного сообщения с учетом факторов перехода к «зеленой экономике» и цифровой трансформации.

Помимо того, Лавров добавил, что также задачей России на период работы во главе ЧЭС станет укрепление деполитизированного, прагматичного диалога и экономического сотрудничества в Черноморском регионе.

Отметим, ЧЭС была создана в 1992 году и является уникальной полноформатной организацией социально-экономического профиля в Большом Причерноморье. В настоящее время в нее входит 13 стра: Россия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина.