Воронеж, , 13:11 — REGNUM Жители Воронежа направили на «Прямую линию с Владимиром Путиным» вопросы, касающиеся сноса исторического здания хлебозавода в центре города и планов по застройке яблоневых садов. Вопросы, поступившие из Воронежа, перед началом прямой линии 30 июня назвал оператор колл-центра в прямом эфире.

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«Хотелось бы перестать уродовать наш город, сносят хлебозавод, яблоневые сады, и промышленность в списке вопросов, и сельское хозяйство, вот переживают жители Воронежа за свой город», — сказала оператор.

Как сообщало ИА REGNUM, исторические здания хлебозавода в центре Воронежа были снесены застройщиком в ноябре — декабре, несмотря на протесты общественности. На момент сноса здания не были признаны объектом культурного наследия, это было сделано лишь когда признавать уже было фактически нечего. Вопрос застройки яблоневых садов актуализировался в июне — стало известно о планах по возведению на территории бывших яблоневых садов агроуниверситета крупного жилищного массива.