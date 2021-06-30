Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В зоне публичного просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади футбольным болельщикам покажут трансляции четвертьфиналов, полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Евро-2020

Зона на Дворцовой площади откроется в дополнение к фан-зоне на Конюшенной площади и парку футбола в спорткомплексе «Юбилейный». В ней смогут одновременно смотреть футбол на больших экранах до 3000 человек.

Зона на Дворцовой начнет работать в день первых четвертьфиналов, один из которых пройдет в Санкт-Петербурге (Испания — Швейцария), в 16:00, — за три часа до начала первой трансляции. Зона будет закрываться на вход за 20 минут до окончания матча. «Масочный режим обязателен для всех посетителей», — сообщили 30 июня в петербургском оргкомитете Евро-2020.

Зона просмотра на Дворцовой площади будет работать со 2 по 11 июля: 2 и 3 июля — матчи ¼ финала, 6 и 7 июля — полуфиналы, 11 июля — финал.

«Открытие зоны публичного просмотра на Дворцовой площади, у стен Эрмитажа, — еще один пример симбиоза футбола и культуры. Площадка предназначена для просмотра игр на большом экране вместе с необычной программой, подготовленной петербургскими артистами», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, для обеспечения работы зоны на Дворцовой площади в центре Петербурга введены ограничения для транспорта.