Ярославль, 30 июня, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается рост числа выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Ковид-госпиталь в Ярославле

По данным на 30 июня за последние сутки выявлен 131 новый случай. 29 июня их было 121, 28 июня — 116.

Количество новых выявленных случаев в сутки вышло на уровень начала марта, когда шла на спад «вторая волна» коронавируса.

За весь период пандемии в регионе скончались 706 человек, за последние сутки зафиксировано 5 таких случаев.