В Ярославской области продолжается рост заражений коронавирусом
Ярославль, 30 июня, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается рост числа выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».
Ковид-госпиталь в Ярославле
По данным на 30 июня за последние сутки выявлен 131 новый случай. 29 июня их было 121, 28 июня — 116.
Количество новых выявленных случаев в сутки вышло на уровень начала марта, когда шла на спад «вторая волна» коронавируса.
За весь период пандемии в регионе скончались 706 человек, за последние сутки зафиксировано 5 таких случаев.