Кемерово, , 13:05 — REGNUM Все массовые мероприятия в Кемеровской области проводятся с соблюдением социальной дистанции. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»

«Необходимо отметить, что все мероприятия, порядок их проведения, необходимые требования к их проведению согласованы со службой Роспотребнадзора. Они все проводятся с соблюдением социальной дистанции, то есть заполнение залов не на полною мощность. При этом соблюдается требование по обработке рук, по температурному режиму, по масочному режиму. Поэтому только все вместе мы сможем добиться скорейшей стабилизации ситуации по новой коронавирусной инфекции и снижению заболеваемости», — уточнила Зеленина.

Напомним, что в Кузбассе антиковидный режим продлили до 31 июля 2021 года.

Читайте также: В Кузбассе продлили антиковидный режим

В то же время, с 6 июля в регионе начнутся праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 300-летия открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне. Каждый из дней с 6 по 10 июля будет тематическим и пройдет под своим девизом.

Читайте также: В честь 300-летия Кузбасса прогремят 34 салюта