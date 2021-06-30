Стокгольм, , 13:11 — REGNUM Сегодня, 30 июня, министр сельского хозяйства Швеции Йенни Нильссон («Социал-демократы») в экстренном порядке покинула свой пост, чтобы занять место в Риксдаге в качестве депутата в преддверии нескольких раундов голосований по выбору премьер-министра Швеции. Об этом она заявила в интервью газете Dagens Nyheter (DN).

Напомним, что по предварительным расчетам лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен набирает необходимые 175 голосов, а лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон заручился поддержкой 174 депутата. Таким образом, при столь равном распределении голос одного из депутатов Риксдага может оказаться решающим.

В частности, проблему для Стефана Лёвена представляла депутат Сара Брайтхольц, которая подозревается в совершении преступления после дорожной аварии в прошлом году и с тех пор не являлась ни на одно заседание в Риксдаге. Брайтхольц заняла место Йенни Нильссон, после того как ее назначили на пост министра.

Теперь министр Нильссон покидает свой пост, чтобы вновь стать депутатом вместо Брайтхольц и помочь лидеру своей партии Лёвену, обеспечив ему столь необходимые 175 голосов.

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