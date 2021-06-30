Кострома, 30 июня, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Костромской области продолжается рост случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона. За последние сутки медики выявили 105 инфицированных — это максимум с начала 2021 года.

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Заметный рост случаев заражения начался с середины июня. В начале месяца в регионе регистрировали 30−35 инфицированных. За последние две недели их количество возросло в три раза.

Чтобы стабилизировать ситуацию в области, губернатор Сергей Ситников поручил департаменту здравоохранения увеличить количество вакцинируемых в три раза. С таким заявлением он выступил 29 июня. Уже 30 июня число граждан, привитых от коронавируса, судя по статистике оперативного штаба увеличилось на 2,5 тысячи человек. Общим числом от COVID-19 привились 92 тысячи 836 костромичей (90 тысяч 389 человек на 29 июня).

В регионе открываются дополнительные койкидля лечениябольных COVID-19. В больницах тяжёлой и среднетяжёлой степенью заболевания находятся 394 человека, 2049 пациентов лечатся амбулаторно. Главный санитарный врач региона Александр Кокоулин просит горожан ограничить поездки в другие регионы и указывает на рост завозных случаев заражения из Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга.