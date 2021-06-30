Таллин, , 12:54 — REGNUM Отказ от саммита Россия-Европейский союз не должен побуждать отдельные государства-члены ЕС к прямым двусторонним отношениям с Россией. Об этом депутат Европейского парламента (ЕП) от Эстонии и заместитель председателя комитета ЕП по иностранным делам Урмас Паэт написал в официальном издании ЕП euractiv.com.

По мнению Паэта, Евросоюз должен сохранять единую позицию по отношению к России. Она сводится, по словам евродепутата, к пяти пунктам.

Так, один из пунктов требует, чтобы Россия полностью взяла на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений как ключевого условия любого существенного развития отношений между ЕС и Россией. Лидеры ЕС также должны одинообразно признавать опасения стран программы «Восточное партнерство», таких как Украина и Грузия.

Паэт убежден, что «напряженные отношения между ЕС и Россией вызваны нарушениями Россией международного права и прав человека. Ясно, что Россия уже знает позицию ЕС о том, что мы не можем и не потерпим таких нарушений, будь то против Украины, Грузии или лидеров российской оппозиции».

Кроме того, добавил он, не следует упускать из виду углубляющиеся отношения «двух авторитарных государств» — России и Китая как якобы потенциальную угрозу единой Европе.

ЕС должен оставаться критически настроенным по отношению к своим планам на будущее по организации встречи на высшем уровне с Россией, категоричен эстонский европарламентарий Урмас Паэт.