Лондон, , 13:02 — REGNUM Заявления Лондона о том, что российские корабли якобы регулярно заходят в территориальные воды Великобритании, это классический пример государственной дезинформации. Об этом 30 июня заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, его слова приводит газета The Daily Telegraph.

«После крымского инцидента (захода британского эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ — ред.) вышло несколько материалов, в которых утверждалось, что российские военные корабли «регулярно заходят в британские воды». Подобный нарратив, продвигаемый министерством обороны, предполагает частые случаи нарушения британского суверенитета со стороны России, однако это яркий пример британской дезинформации, спонсируемой государством», — сказал он.

Также Келин уточнил, что российские ВМФ и ВКС проводят учения в различных регионах и в том числе — в Балтийском и Северном морях, «но строго в пределах международных вод и воздушного пространства».

«Это резко контрастирует с безответственными маневрами HMS Defender, который намеренно с целью провокации зашел в территориальные воды вблизи Крыма», — добавил посол России.

Кроме того, по мнению главы диппредставительства РФ, заявления властей Британии о якобы мирном проходе эсминца не соответствуют действительности, так как действия экипажа британского корабля были направлены на демонстрацию непризнания российского суверенитета над водами около полуострова Крым.

При этом Келин добавил, что Россия будет жестко реагировать «на любые дальнейшие попытки оспорить ее границы».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент около берегов Крым, после чего российский пограничный корабль, сделав неоднократные предупреждения, выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.