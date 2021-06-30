Киев, , 12:50 — REGNUM Представители США могут присоединиться к переговорам по Донбассу различными способами. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в интервью «РБК-Украина».

По его словам, «нормандский формат» — не единственная подходящая площадка для переговоров.

«Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ (Трёхсторонней контактной группы — ИА REGNUM). Также есть площадка, где они были — это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту в Донбассе. Её можно возродить», — рассказал Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что помощь США Украине на переговорах по Донбассу зависит от воли России.

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