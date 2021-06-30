Киев, 30 июня 2021, 12:50 — REGNUM Представители США могут присоединиться к переговорам по Донбассу различными способами. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в интервью «РБК-Украина».
По его словам, «нормандский формат» — не единственная подходящая площадка для переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что помощь США Украине на переговорах по Донбассу зависит от воли России.
Читайте ранее в этом сюжете: США готовы поддержать Минский процесс, но «всё зависит от России»