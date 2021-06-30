Москва, , 12:48 — REGNUM Украинцы и русские — это один народ, заявил президент России Владимир Путин 30 июня в ходе традиционной прямой линии.

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«Я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я считаю, что мы вообще один народ», — заявил российский лидер.

Он добавил, что недружественно относится к России не украинский народ, а нынешнее руководство Украины. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский полностью отдал страну под внешнее управление.

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