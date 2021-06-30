Белград, , 12:45 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 29 июня заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово и не допустит его вступления в ООН. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Вучич также сообщил, что недавно в Брюсселе он встретил Альбина Курти во второй раз в своей жизни и удивил его своим ответом — Сербия никогда не признает Косово.

«Он думал, что может совершать провокации и имеет право обвинять Сербию во всех грехах. В последний раз, когда мы встретились в Брюсселе, он начал переговоры с того, что объявил, что мы здесь собрались ради решения только одного вопроса, и спросил, признаешь ли ты, Вучич, Косово или нет. Я промолчал, он снова спросил. И так десять раз, а потом я сказал ему — никогда», — подчеркнул Вучич.

Президент Сербии отметил, что вступление Косово в ООН зависит не только от Белграда, потому что, по его словам, некоторые другие страны могут решить иначе в течение 10, 20 или 30 лет, но Сербия постарается никогда не допустить членства Приштины в ООН.