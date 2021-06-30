Киев, , 12:42 — REGNUM Евросоюз готов назначить независимых экспертов для поддержки отбора высшей квалификационной комиссии судей на Украине, заявил 30 июня глава представительства ЕС в Киеве Матти Маасикас.

Дипломат приветствовал принятие Верховной радой законопроекта, который предусматривает перезапуск высшей квалификационной комиссии судей Украины при решающей роли международных экспертов, заявив, что это «решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы».

«Теперь надеемся увидеть окончательный текст законопроекта в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — заявил Маасикас.

ИА REGNUM напоминает, что накануне депутат «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что Верховная рада попросту «слила» суды под международных экспертов, и на этом фоне Харьковские соглашения с Россией — это «детский лепет». По мнению Бужанского, последствия от сдачи судов для Украины будут «намного тяжелее».