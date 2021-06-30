Киев, , 12:31 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 30 июня, приняла во втором чтении и в целом изменения в закон «О пестицидах и агрохимикатах» по ввозу пестицидов на таможенную территорию страны.

За соответствующий законопроект, внесенный в парламент депутатами «Слуги народа», проголосовал 291 депутат при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суть изменений в том, что Рада разблокировала ввоз образцов «инновационных средств защиты растений» для научных исследований и государственных испытаний.

Документ предусматривает устранение коллизий правовых норм по регулированию ввоза и применения незарегистрированных на Украине пестицидов, а также предоставлению возможности применения, хранения, торговли, рекламы и перевозки остатков препаратов в течение двух лет после окончания срока их регистрации.

Депутат фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко напомнил, что изначальный закон в 2015 году парламент принимал, думая о том, как обеспечить здоровье людей и качество пищевых продуктов.

«Мы не думали о том, как завезти неограниченное количество пестицидов и агрохимикатов в Украину. Не думали о том, что из любой страны эти незарегистрированные химикаты должны завозиться в Украину», — отметил он.